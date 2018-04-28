СМИ: суд отправил под стражу Каримову, подозреваемую в убийстве своих детей в Нижегородской области
Московский суд Нижнего Новгорода отправил под стражу Елену Каримову — мать, которую подозревают в убийстве своих малолетних детей. По версии следствия, она имеет непосредственное отношение к гибели детей. Ближайшие два месяца женщина проведет за решеткой, сообщает «Царьград».
Напомним, в четверг вечером, 26 марта, в заброшенном здании на месте пожара обнаружили тела двух маленьких детей. Следователи нашли признаки насильственной смерти и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
Расследование уголовного дела взял на особый контроль глава СУ СКР по Нижегородской области Андрей Виноградов.Происшествия
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