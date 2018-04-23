В Челнах могут остановить работу батутного центра из-за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура совместно с МЧС выявили в рамках проверки молодежного батутного центра в Набережных Челнах нарушения пожарной безопасности.



«Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не введена в эксплуатацию, эвакуационные пути и выходы заблокированы, а внутренний противопожарный водопровод неисправен», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

С целью устранения нарушений прокурор Набережных Челнов обратился с иском в суд с требованием приостановить работу центра, иск находится в стадии рассмотрения.

Напомним, из-за пожара в «Зимней вишне» проверки в торгово-развлекательных центрах проходят во всех субъектах РФ. Ранее соощалось, что половина из проверенных после пожара в Кемерово 38 тыс. зданий в России имеют нарушения пожарной безопасности.