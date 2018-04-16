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Суд оставил под арестом совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова

17:27, 16.04.2018

Московский городской суд оставил в силе арест основного акционера группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Защита в судебном порядке пыталась изменить меру пресечения Магомедову на домашний арест и даже предоставила петицию, которую якобы подписали 15 тыс. человек. Суду не удалось проверить ее подлинность, передает RNS.

Напомним, ранее суд арестовал на два месяца братьев Магомедовых, Зиявудина и Магомеда, по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, растрате и создании преступного сообщества. После чего на их деньги был наложен обеспечительный арест.

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