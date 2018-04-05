На деньги братьев Магомедовых наложили арест

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на деньги, принадлежащие владельцам группы компаний «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым, сообщила в четверг пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Точная сумма пока неизвестна, но, по словам пресс-секретаря суда, арест наложен на наличные, изъятые в ходе обысков.

Согласно оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 году входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд.

Напомним, ранее суд арестовал братьев Магомедовых, Зиявудина и Магомеда, по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, растрате и создании преступного сообщества.