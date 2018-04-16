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После трагедии в Кемерово к ответственности привлекли почти две тысячи чиновников

11:45, 16.04.2018
После трагедии в Кемерово к ответственности привлекли почти две тысячи чиновников
Фото: 42.mchs.gov.ru

Почти 2 000 чиновников и 500 компаний привлечены к административной ответственности в ходе проверок зданий с массовым пребыванием людей, начатой после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

«К административной ответственности привлечены 1,8 тысячи должностных лиц и свыше 500 юридических лиц», — цитирует «РИА Новости» директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

Ранее СМИ сообщили, что МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в половине из проверенных после пожара в Кемерово 38 тыс. зданий в России.

Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» проверки в торгово-развлекательных центрах проходят во всех субъектах РФ. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».

Происшествия
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