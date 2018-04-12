В Самарской области задержали двух полковников ФСБ по подозрению во взяточничестве

В Самарской области задержаны замначальника службы экономической безопасности управления ФСБ по региону Сергей Гудованный и начальник отдела «М» (осуществляет надзор за деятельностью МВД) этого же управления Павел Черемшанцев. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.



По версии следствия, они получили более 2,5 миллиона рублей с помощью банковских переводов на счета подконтрольной организации. Эту сумму руководство местной фирмы заплатило за то, чтобы сотрудники ФСБ «закрыли глаза» на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области.



Как сообщает РБК, с 2016 года задержанные полковники ФСБ получили в общей сложности 118 млн рублей. Также они хранили пистолет ПМ, малокалиберную винтовку, три гранаты и 900 патронов различного калибра.

Сейчас устанавливается связь силовиков с ОПГ «Законовские». Эта группировка появилась в 1990-e годы и контролировала крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок и ряд коммерческих предприятий.

Ранее в Казани за взятки осудили полковника Александра Мельника. Ему назначили 7,5 года колонии со штрафом 4,8 млн рублей. Также суд постановил взыскать с Мельника 20 млн рублей в пользу Минобороны.