СМИ: в ближайшие 72 часа могут начаться ракетные удары по Сирии

Ракетные удары по Сирии могут начаться в ближайшие 72 часа, говорится в предупреждении Европейского агентства авиационной безопасности.



«В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса «воздух-земля» и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиоборудования. Эта информация должна быть принята во внимание при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии», — цитирует сообщение РБК.

Наносить удар планируют США, в то время как Великобритания, по данным «Интерфакса», отказалась присоединяться к ним до получения весомых доказательств применения химоружия в сирийском городе Думе.

Ранее стало известно об отправке двух американских эсминцев в сторону Сирии.