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СМИ сообщили об отправке двух американских эсминцев в сторону Сирии

08:35, 10.04.2018
СМИ сообщили об отправке двух американских эсминцев в сторону Сирии
Фото: pixabay.com

Второй американский эсминец может прибыть в Средиземное море в течение нескольких дней, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп планирует нанести удар против президента Сирии Башара Асада в ответ на предполагаемое нападение с использованием химического оружия, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию. Однако в Минобороны России опровергли версию о применении химоружия в сирийском Думе.

Происшествия
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