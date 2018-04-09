Минфин РФ предложил снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 с 1 июля

Министерство финансов РФ предложило снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 с 1 июля 2018 года и до €200 с 1 января 2019 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

На данный момент без уплаты пошлины в России можно получить в течение месяца посылки стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг. Согласно документу норма по весу остается прежней, а беспошлинный порог по стоимости предлагается снизить в два этапа.

Ранее сообщалось, что порог беспошлинного ввоза товаров будет снижен с 2019 года.