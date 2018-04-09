Новости бизнеса

21:05 МСК
Новости раздела
Бизнес

Минфин РФ предложил снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 с 1 июля

22:36, 09.04.2018
Минфин РФ предложил снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 с 1 июля
Фото: publicdomainpictures.net

Министерство финансов РФ предложило снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 с 1 июля 2018 года и до €200 с 1 января 2019 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

На данный момент без уплаты пошлины в России можно получить в течение месяца посылки стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг. Согласно документу норма по весу остается прежней, а беспошлинный порог по стоимости предлагается снизить в два этапа.

Ранее сообщалось, что порог беспошлинного ввоза товаров будет снижен с 2019 года.

БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан