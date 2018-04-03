Челнинский суд отменил решение мирового судьи и назначил взяткодателю штраф в 50 тыс. рублей

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан отменил незаконное решение мирового судьи и назначил подозреваемому в даче взятки судебный штраф.

В январе 2018 года Камская транспортная прокуратура направила в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении жителя Татарстана, подозреваемого в попытке дать взятку должностному лицу.



Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, татарстанец пытался передать главному государственному таможенному инспектору взятку в размере 5 тыс. рублей за ускорение процедуры вывоза техники с территории ОЭЗ «Алабуга». Должностное лицо от взятки отказалось, а неудавшегося взяткодателя правоохранители задержали.

Мировой судья судебного участка №22 по судебному району Набережных Челнов отказал в прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера.

Прокуратура обжаловала незаконное и необоснованное решение мирового судьи в апелляционном порядке, городской суд вынес решение по делу о прекращении уголовного преследования в отношении взяткодателя и назначил ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа размером 50 тыс. рублей.