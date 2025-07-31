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В США родился «самый старый» ребенок из эмбриона, хранившегося 30 лет

08:41, 31.07.2025

Мальчик родился 26 июля и установил новый рекорд. Его родители «усыновили» эмбрион, который был создан в 1994 году

В США родился «самый старый» ребенок из эмбриона, хранившегося 30 лет
Фото: Динар Фатыхов

В США на свет появился мальчик по имени Таддеус Дэниел Пирс, который стал «самым старым» ребенком, родившимся из эмбриона, хранившегося 30 с половиной лет. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

Таддеус родился 26 июля и установил новый рекорд. Его родители «усыновили» эмбрион, который был создан в 1994 году в ходе процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

  • Всего было создано четыре эмбриона: один из них был перенесен в матку женщины, а остальные три были заморожены и оставлены на хранение.
Анастасия Фартыгина

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