В США родился «самый старый» ребенок из эмбриона, хранившегося 30 лет
Мальчик родился 26 июля и установил новый рекорд. Его родители «усыновили» эмбрион, который был создан в 1994 году
В США на свет появился мальчик по имени Таддеус Дэниел Пирс, который стал «самым старым» ребенком, родившимся из эмбриона, хранившегося 30 с половиной лет. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.
Таддеус родился 26 июля и установил новый рекорд. Его родители «усыновили» эмбрион, который был создан в 1994 году в ходе процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
- Всего было создано четыре эмбриона: один из них был перенесен в матку женщины, а остальные три были заморожены и оставлены на хранение.
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