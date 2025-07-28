Закон о рыболовстве изменят в поддержку местных предпринимателей

Это создаст условия для долгосрочного планирования деятельности юрлицам и ИП

Фото: Арсений Фавстрицкий

Группа сенаторов и депутат Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий внести изменения в закон о рыболовстве с целью поддержки местных предприятий и индивидуальных предпринимателей в этой отрасли, а также для насыщения рынка свежей рыбной продукцией.



Авторы инициативы подчеркивают, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения занятости населения в прибрежных населенных пунктах, развития этих территорий, а также для увеличения поставок на рынок биоресурсов в живом, свежем виде или после минимальной обработки. Кроме того, по мнению авторов, это создаст условия для долгосрочного планирования деятельности юрлицам и ИП, занимающимся промышленной добычей водных биоресурсов.

Законопроект призван сохранить сложившиеся производственные и хозяйственные связи в регионах, а также предотвратить недобросовестное использование федеральных ресурсов.

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Рената Валеева