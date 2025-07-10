Мухаметшин отметил вклад более 50 татарстанцев в развитие республики

В казанском Кремле состоялась торжественная церемония вручения госнаград России и Татарстана. Высоких знаков отличия удостоились более 50 выдающихся татарстанцев — передовики производства, видные деятели науки и культуры, лучшие врачи и педагоги, представители сельского хозяйства, творческой интеллигенции, многодетные родители и ветераны.

— Благодаря вашему труду Республика Татарстан, несмотря ни на какие сложности, успешно развивается, является регионом-лидером по многим показателям социально-экономического развития, сохраняя статус опорного региона страны, — заявил Фарид Мухаметшин.



Среди награжденных государственными наградами России:

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоены заместитель главного инженера по производству федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод» Рузиль Валеев; начальник отдела метательных зарядов для стрелкового оружия федерального казенного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» Любовь Чистякова; начальник отдела структурного подразделения «Татнефть-добыча» ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина Дамир Шакиров.

Медаль ордена «Родительская слава» присвоена родителям четверых детей из Казани Гузалие и Рамису Гараевым. «Наши родители награждены орденом «Родительская слава», а сегодня мы получили медаль ордена «Родительская слава», и надеемся, что наши дети продолжат эту традицию и будут создавать крепкие, дружные семьи. Хотим поблагодарить руководство республики за прекрасные условия, созданные в республике для семей с детьми, в том числе для многодетных семей», — обратилась Гузалия Гараева к собравшимся.

Почетной грамотой президента награждены главный продюсер отделения в городе Казани ООО «Национальный спортивный телеканал» Рамиль Гильманов и первый заместитель генерального директора ОАО «Татагрохим» Раис Миннуллин.

Благодарность президента объявлена водителю автомобиля филиала ООО «Азбука сыра» «Мамадышский завод» Петрову (в исходном тексте имя не указано, — прим.).

В числе татарстанцев, удостоенных наград Татарстана:

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждены ефрейтор гаубичного артиллерийского дивизиона Салават Закиров и старший лейтенант, заместитель командира батальона по военно-политической работе Салават Сайфуллин. Также этой наградой отмечены ветеран труда Сабирхан Мухарлямов; главный редактор газеты «Хезмәт» филиала АО «Татмедиа» Вакиф Закиев; советник генерального директора АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени В.И. Шимко» Владимир Гильмутдинов и другие.

Почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» присвоено заведующему отделением токсикологии, врачу-токсикологу Городской клинической больницы №7 имени М.Н. Садыкова г. Казани Алие Насибуллиной.

Рената Валеева