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Происшествия

Девочка погибла в ДТП в Елабужском районе Татарстана

12:21, 27.06.2025

В ребенка врезался водитель легкового автомобиля

Девочка погибла в ДТП в Елабужском районе Татарстана
Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

В Елабужском районе Татарстана девочка на велосипеде погибла в результате ДТП с автомобилем Haval. Об этом сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля врезался в 10-летнего ребенка на велосипеде, который пересекал дорогу в неположенном месте. От полученных травм девочка скончалась.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Елабужского городского прокурора Артур Князев. Организована процессуальная проверка. Обстоятельства аварии выясняются.

Дарья Сайфиева

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