Девочка погибла в ДТП в Елабужском районе Татарстана

В ребенка врезался водитель легкового автомобиля

В Елабужском районе Татарстана девочка на велосипеде погибла в результате ДТП с автомобилем Haval. Об этом сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля врезался в 10-летнего ребенка на велосипеде, который пересекал дорогу в неположенном месте. От полученных травм девочка скончалась.



На место происшествия выехал исполняющий обязанности Елабужского городского прокурора Артур Князев. Организована процессуальная проверка. Обстоятельства аварии выясняются.

Дарья Сайфиева