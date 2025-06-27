Девочка погибла в ДТП в Елабужском районе Татарстана
В ребенка врезался водитель легкового автомобиля
В Елабужском районе Татарстана девочка на велосипеде погибла в результате ДТП с автомобилем Haval. Об этом сообщает прокуратура республики.
По предварительным данным, водитель автомобиля врезался в 10-летнего ребенка на велосипеде, который пересекал дорогу в неположенном месте. От полученных травм девочка скончалась.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности Елабужского городского прокурора Артур Князев. Организована процессуальная проверка. Обстоятельства аварии выясняются.
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