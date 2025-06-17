В Саратовском суде прошли прения по делу о стрельбе на улице Маркса

В Саратовском областном суде сегодня состоялись прения по делу Рубика Акопяна, обвиняемого в стрельбе на улицах города Маркса. В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.

Суд отказал защите в удовлетворении ходатайства о возобновлении следствия. Адвокат Вера Потапова настаивала на приобщении медицинских документов матери подсудимого, однако суд не счел это существенным для исхода процесса.

Гособвинитель Максим Кузовкин потребовал для Акопяна 25 лет строгого режима, полтора года ограничения свободы и компенсацию морального вреда потерпевшим. По его словам, вина Акопяна подтверждена показаниями свидетелей и пострадавших.

Напомним, инцидент произошел 24 ноября 2024 года на перекрестке улиц Карла Маркса и Победы в Марксе. Акопян, управляя внедорожником, вступил в конфликт с водителем «Оки» и открыл огонь, убив пассажира и тяжело ранив водителя. Пистолет и патроны позже нашли у него дома.

