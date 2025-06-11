Как будет выглядеть храм-памятник в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани — появились эскизы

Фото: предоставлено Институтом развития города

В июле завершится масштабное благоустройство территории у храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани. Об этом сообщили в Институте развития городов республики.

Центральным элементом обновленной зоны станет новый пешеходный мост длиной 150 метров и шириной 4 метра, соединяющий храм с берегом Казанки. Мост спроектирован как символический «путь», с изгибом, образующим смотровую площадку, открывающую панорамный вид на Казанский кремль и берега реки.

предоставлено Институтом развития города

Кроме моста, на территории появятся:

воссозданная историческая лестница, восстановленная по старым фотографиям,

информационные стенды, которые расскажут об истории храма и его значении,

одноэтажный павильон, включающий церковную лавку, трапезную, ризницу и общественные туалеты,

парковка и освещение.

Концепция благоустройства основана на идее «путешествия во времени» и подчеркивает сакральность места и сохранение исторической памяти. На территории будут установлены специальные таблички: «Это место освящено историей» и «Это место освящено памятью».

предоставлено Институтом развития города

— Для нас было важно сохранить и подчеркнуть память об этом месте. Мы уверены, что обновленная территория станет комфортным и привлекательным пространством для всех, — комментирует директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Благоустройство территории проводится в рамках Стратегии развития реки Казанки и примыкает к парку «Манзара».

Рената Валеева