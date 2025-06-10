Россияне получат рекордные 220 млрд рублей банковских кешбэков

Фото: Михаил Захаров

Россияне за первые шесть месяцев 2025 года получат рекордные 220 млрд рублей банковских кешбэков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Ожидается, что банки перечислят россиянам 220 млрд рублей. За весь прошлый год данный показатель составлял 300 млрд рублей кешбэка. На этот раз годовая сумма может перевалить за 400-500 млрд.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

По данным исследования аналитической компании Frank RG, каждый третий клиент выбирает банковскую карту исходя из размера кешбэка. Основными причинами увеличения выплат эксперты считают инфляцию, рост безналичных платежей и конкуренцию между банками.

Ранее в МВД предупредили россиян о новом виде мошенничества с использованием обещания невероятно высоких кешбэков.

Зульфат Шафигуллин