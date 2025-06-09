В Чистополе подросток стал жертвой интернет-мошенника и потерял 34 тысячи рублей

В Чистополе 13-летний подросток стал жертвой интернет-мошенника и потерял 34 тысячи рублей. Об этом сообщили в полиции.

По словам отца мальчика, подросток решил купить новый электросамокат. Он продал старый и нашел подходящий вариант на сайте бесплатных объявлений. Продавец представился жителем Москвы и предоставил видео с товаром.

Несмотря на просьбу подростка об оплате после получения, продавец настоял на предоплате. Подросток перевел деньги, после чего продавец исчез — номер был заблокирован, а переписка удалена.

Родители обратились в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого.

