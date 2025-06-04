МВД России проверит блогера Щепихина на экстремизм из-за роликов в соцсетях
После экспертной проверки МВД примет решение о возбуждении уголовного дела
Министерство внутренних дел России заявило о проведении проверки на экстремизм в отношении блогера Арега Щепихина. Как отметили в ведомстве, поводом послужили опубликованные в соцсетях ролики с «провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики».
— В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщает МВД России в своем телеграм-канале.
Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в адрес жителей Чеченской Республики. В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования.
Ранее «Реальное время» подробно рассказывало историю Арега Щипихина.
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