В России разработают законопроект о штрафах за репост незарегистрированных «десятитысячников»

Фото: Мария Зверева

Осенью в России может появиться законопроект о введении штрафов за репосты незарегистрированных страниц и каналов с аудиторией более 10 тыс. человек. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

— Инициатива о введении штрафов за репосты страниц и каналов, не зарегистрированных в РКН, появится не раньше осени. О ее проработке пока говорить рано, но раз в законе есть обязанность, должна быть прописана и ответственность. На практике между двумя этими событиями обычно проходит не менее года, поэтому ожидайте соответствующих инициатив в осеннюю сессию Госдумы, — написал он в своем телеграм-канале.



Горелкин напомнил, что штраф за размещение рекламы у игнорирующих требования закона «десятитысячников» уже существует. Он может достигать 500 тыс. рублей для юрлиц. «Но штрафовать их должен ФАС, а там, как я понимаю, пока присматриваются к правоприменению», — добавил замглавы комитета Госдумы по информполитике.

Напомним, недавно заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство может потребовать от соцсетей заблокировать аккаунты блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, которые не зарегистрированы в специальном перечне. Он подчеркнул, что такие каналы не имеют права на размещение рекламы, а другие пользователи не могут репостить их материалы.

Галия Гарифуллина