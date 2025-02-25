Россия приняла обновленный ГОСТ для дорожных знаков

Фото: Мария Зверева

С 1 января 2026 года в России станет обязательным использование обновленных дорожных знаков, утвержденных новым ГОСТом. Документ не только вводит новые таблички, но и меняет дизайн некоторых существующих указателей, сообщили в «Коммерсанте» по официальным материалам.

Среди нововведений — введение специального знака «Глухие». Он будет информировать водителей о зонах, где наблюдается повышенное скопление людей с нарушениями слуха. Также появились новые варианты знаков, регулирующих парковку, «лежачих полицейских» и «стоп-линии». Последняя теперь может быть нанесена вертикально, что повысит ее видимость для водителей.

Обновления коснулись и дизайна ряда знаков, чтобы сделать их более понятными и современными. При этом регионы могут начать внедрять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательный переход назначен только на начало 2026 года.

Отдельно власти Москвы заявили о планах демонтировать около 55 тыс. лишних дорожных указателей. По их мнению, это сделает движение в столице более комфортным и безопасным, избавив водителей от избыточной информации на дорогах.

Новые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и улучшение условий как для водителей, так и для пешеходов.

Матвей Гавриков