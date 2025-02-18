В Нурлатском районе Татарстана назначен новый начальник ОМВД

Подполковник полиции Гумар Мингазов назначен новым начальником ОМВД России по Нурлатскому району Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мингазов начал свою карьеру в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями в Вахитовском РУВД города Казани. В дальнейшем он занимал должности начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Высокогорский» и заместителя начальника отделения МВД России по Кайбицкому району.

До своего нынешнего назначения Мингазов занимал должность заместителя начальника ОМВД России — начальника полиции ОМВД России по Нурлатскому району.

Рената Валеева