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В Нурлатском районе Татарстана назначен новый начальник ОМВД

18:46, 18.02.2025
В Нурлатском районе Татарстана назначен новый начальник ОМВД
Фото: взято из телеграм-канала МВД по Татарстану

Подполковник полиции Гумар Мингазов назначен новым начальником ОМВД России по Нурлатскому району Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мингазов начал свою карьеру в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями в Вахитовском РУВД города Казани. В дальнейшем он занимал должности начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Высокогорский» и заместителя начальника отделения МВД России по Кайбицкому району.

До своего нынешнего назначения Мингазов занимал должность заместителя начальника ОМВД России — начальника полиции ОМВД России по Нурлатскому району.

Рената Валеева

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