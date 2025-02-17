В Казани зарплата водителей электротранспорта выросла в среднем на 26%

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году зарплата водителей МУП «Метроэлектротранс» в среднем возросла на 26% по сравнению с 2023 годом. Об этом в ходе совещания сообщил гендиректор предприятия Айдар Абдулхаков.

Так, заработные платы машинистов электропоезда возросли на 17% — с 85,7 до 100,1 тыс. рублей. Для водителей троллейбуса рост составил 31% (с 75,9 до 97 тыс. рублей), а для водителей трамвая — 30% (с 72 до 97 тыс. рублей).

В целом по предприятию зарплаты сотрудников за год возросли на 23% — с 59,9 до 73,9 тыс. рублей. По словам Абдулхакова, в этом году их планируется поднять не менее чем еще на 10%.

При этом предприятие испытывает нехватку кадров — на данный момент дефицит по водителям и ремонтным рабочим составляет 314 человек. Всего в МУП работают 1755 человек.

Напомним, в Казани с использованием приложения «Казань транспорт» совершено 31 474 транзакции в наземном электротранспорте по геолокации и QR-коду. За 2,5 месяца приложение установили себе более 116 тыс. пользователей.

Елизавета Пуншева