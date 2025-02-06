В России ужесточат меры по борьбе с экстремизмом

Фото: Динар Фатыхов

Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных на усиление борьбы с экстремистской деятельностью. Ключевым нововведением станет приравнивание к экстремистским организациям сообществ, признанных судом экстремистскими. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Документ определяет, что экстремистской организацией признается в том числе экстремистское сообщество, если вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу о его создании, руководстве или участии в нем.

В пояснительной записке указывается, что законопроектом предлагается включить в перечень экстремистских организаций, который ведет Минюст, сведения об экстремистских сообществах, при этом будет изменено наименование перечня.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В связи с этим законопроектом вносятся сопутствующие поправки в закон «О средствах массовой информации», запрещающие распространение информации об организациях, включенных в новый перечень.

Также корректируется статья 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) для уточнения объективной стороны правонарушения, и статья 282 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) в части определения, деятельность каких организаций может быть признана экстремистской.

Кроме того, в статью 393 УПК РФ вносятся изменения, чтобы дополнить перечень органов госвласти, которым направляется копия обвинительного приговора в случаях, предусмотренных законом.

Рената Валеева