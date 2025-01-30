В Казани пятеро иностранцев предстанут перед судом за вымогательство

Фото: Максим Платонов

В Казани пятеро иностранцев будут судимы за вымогательство. По версии следствия, в декабре 2023 года к обвиняемым обратился земляк с просьбой помочь вернуть долг в 500 тыс. рублей от знакомого, который не полностью расплатился. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

Злоумышленники пришли к потерпевшему, также приезжему, и потребовали у него 800 тыс. рублей. В течение двух дней они применяли к нему физическую силу, угрожая убийством. Все происходящее снималось на мобильный телефон и отправлялось родственникам потерпевшего. В результате они перевели злоумышленникам 295 тыс. рублей в иностранной валюте по официальному курсу.

После этого группа вместе с потерпевшим уехала в деревню Куюки Пестречинского района, где их задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина