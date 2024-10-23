Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2025 году

Нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2025 году. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. Это решение приняли на заседании палаты представителей Национального собрания республики.

На данный момент Александр Лукашенко является первым и пока единственным президентом Беларуси, верховным главнокомандующим вооруженными силами страны (фактически занимает пост с 20 июля 1994 года). Принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годов.