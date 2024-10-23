Страны БРИКС поддерживают принятие Палестины как полноправного члена ООН

Страны БРИКС поддержали принятие Палестины в ООН в границах 1967 года, что следует из Казанской декларации, принятой по итогам саммита объединения в России

Расширенное заседание саммита БРИКС завершилось принятием итоговой декларации.



«Мы подтверждаем нашу поддержку принятию Государства Палестина в качестве полноправного члена в ООН... в соответствии с международно признанными границами по состоянию на июнь 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — говорится в тексте документа.

Ранее Владимир Путин напоминал, что схема с двумя полноценными государствами на этой территории соответствует решению, вынесенному Совбезом ООН.



Дарья Беззубова