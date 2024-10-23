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Страны БРИКС поддерживают принятие Палестины как полноправного члена ООН

15:43, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани

Страны БРИКС поддержали принятие Палестины в ООН в границах 1967 года, что следует из Казанской декларации, принятой по итогам саммита объединения в России

Страны БРИКС поддерживают принятие Палестины как полноправного члена ООН
Фото: Frederic Köberl on Unsplash

Расширенное заседание саммита БРИКС завершилось принятием итоговой декларации.


«Мы подтверждаем нашу поддержку принятию Государства Палестина в качестве полноправного члена в ООН... в соответствии с международно признанными границами по состоянию на июнь 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — говорится в тексте документа.

Ранее Владимир Путин напоминал, что схема с двумя полноценными государствами на этой территории соответствует решению, вынесенному Совбезом ООН.

Дарья Беззубова

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