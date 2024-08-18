Александр Лукашенко заявил о подготовке людей к уходу с поста президента

Фото: Максим Платонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» рассказал, что готовит жителей республики к своему возможному уходу с должности главы государства.

— Все считают так: «30 лет — это много, с ума сойти. Это единицы — люди, которые работают 30 лет [в должности президента]». И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал, — сказал Лукашенко.

В феврале Лукашенко заявил, что свергнуть власть в стране будет сложно, даже используя радикальные меры. Также он добавил, что пойдет на следующие президентские выборы в 2025 году.

Рената Валеева