Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолета

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве. В ней он выражает глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Президент также подчеркнул, что Россия разделяет скорбь дружественного народа Бразилии.



Самолет ATR-72 потерпел крушение днем 9 августа. Он перевозил 57 пассажиров и 4 членов экипажа и упал недалеко от шоссе. Известно, что поврежден жилой комплекс Recanto Florido. На месте крушения работают экстренные службы. В генконсульство России не поступала информация о нахождении на борту разбившегося самолета граждан страны.