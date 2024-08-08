За прошедшие сутки в 11 регионах России потушили 32 лесных пожара — продолжается ликвидация 125 очагов
За прошедшие сутки в 11 регионах России потушили 32 лесных пожара, сообщило Федеральное агентство лесного хозяйства.
В 13 субъектах страны продолжается тушение 125 лесных пожаров. В борьбе с огнем участвуют 3 593 человека, 313 единиц спецтехники и 81 воздушное судно.
Федеральный режим ЧС уже введен в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия). В Красноярском крае, республиках Бурятия и Тыва действует режим чрезвычайной ситуации.
Помощь регионам в тушении лесных пожаров оказывают 548 специалистов федрезерва «Авиалесоохраны». В Забайкальский край направлено 232 специалиста, в Республику Саха (Якутия) — 280, а в Республику Тыва — 36.
Двумя днями ранее российские пожарные ликвидировали 29 пожаров в 12 регионах страны.
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