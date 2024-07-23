Завтра во второй половине дня на территории Татарстана местами ожидаются грозы
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Так, завтра во второй половине дня местами на территории республики ожидается гроза.
Также локально в регионе прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
По предварительному прогнозу, в конце недели установится неустойчивая погода. Днем 25 и 26 июля температура воздуха составит от +17 до +22, 27 июля — от +19 до +24. Минимальная температура воздуха ночью — от +9 до +14 градусов. Среднесуточная температура прогнозируется на 3—5 градусов ниже нормы.
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