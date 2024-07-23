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Завтра во второй половине дня на территории Татарстана местами ожидаются грозы

14:03, 23.07.2024
Завтра во второй половине дня на территории Татарстана местами ожидаются грозы
Фото: Дарья Пинегина

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Так, завтра во второй половине дня местами на территории республики ожидается гроза.

Также локально в регионе прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По предварительному прогнозу, в конце недели установится неустойчивая погода. Днем 25 и 26 июля температура воздуха составит от +17 до +22, 27 июля — от +19 до +24. Минимальная температура воздуха ночью — от +9 до +14 градусов. Среднесуточная температура прогнозируется на 3—5 градусов ниже нормы.

Разиль Самигуллин

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