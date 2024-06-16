В Госдуме предложили устанавливать алкотестеры в общепите и на заправках

Фото: Максим Платонов

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой установить алкотестеры на заправках и в заведениях общественного питания. Это предложение направлено на профилактику употребления алкоголя за рулем и защиту прав водителей, сообщает ТАСС.

Инициатива была подготовлена после рабочей поездки в Ростовскую область, где депутат встретился с автовладельцами. На встречах обсуждались вопросы тонировки передних боковых стекол автомобилей и доступности алкотестеров.

В одном из гостинично-ресторанных комплексов города Шахты был продемонстрирован установленный алкотестер, чтобы посетители могли убедиться в своей способности управлять транспортным средством.

Нилов предлагает реализовать проект на заправочных станциях, в аптеках и заведениях общественного питания, где продается алкоголь. Также он предлагает разработать комплекс мер на федеральном уровне для обеспечения свободной продажи одноразовых алкотестеров. По мнению депутата, это поможет водителям быть уверенными в том, что они не находятся в состоянии алкогольного опьянения, перед тем как сесть за руль.

Напомним, с 1 июля поднимется цена на продажу алкоголя с крепостью свыше 28%. Действовать приказ будет до 31 декабря 2026 года включительно.