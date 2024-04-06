В Орске эвакуировали более 700 человек из затопленного микрорайона Старый город

Сотрудники МЧС России проводят масштабную операцию по эвакуации жителей микрорайона Старый город в Орске. Из-за сильных дождей микрорайон оказался затоплен, подтоплено более 2 400 жилых домов и свыше 3 000 придомовых территорий.

Спасатели используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости, чтобы добраться до пострадавших. Многие жители, которые ранее отказывались эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям с просьбой о помощи.

По последним данным, совместными усилиями сотрудников МЧС России и других экстренных служб эвакуированы 711 человек, в том числе 210 детей. 242 человека, включая 73 детей, уже находятся в пунктах временного размещения. На месте работают психологи МЧС России.

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Артем Гафаров