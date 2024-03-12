За 11 марта в Казани зарегистрировано 233 сообщения о ДТП

За 11 марта 2023 года в Татарстане зарегистрировано 233 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, среди них четыре с пострадавшими. В двух случаях произошло столкновение из-за несоблюдения дистанции и бокового интервала, еще в двух — наезд на пешеходов на регулируемых пешеходных переходах.

Кроме того, за этот период задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще двоих граждан доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что с начала года в Казани произошло 200 ДТП, 81 из которых — с участием пешеходов. В этих авариях погибло четыре пешехода, 78 — получили ранения. Также ГИБДД по Казани сообщило о продолжении операции «Пешеход».

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Разиль Самигуллин