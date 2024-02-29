Госдума рассмотрит закон, по которому вклады будут иметь страховку до 3 млн рублей

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об изменении статьи о страховании вкладов в банках. Поправки в статье направлены на то, чтобы увеличить предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай.

Также эта поправка должна внести изменения в сумму возмещения убытков. Если раньше по закону данная сумма равнялась 1,4 млн рублей, то сейчас потолок возврата денежных средств может достичь 3 млн рублей.

Ранее Госдума разработала законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, в случае принятия которого положение самозанятых на рынке не смогут признать доминирующим, что обеспечит дополнительные гарантии для малого и среднего бизнеса.

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Разиль Самигуллин