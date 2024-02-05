За прошедшую неделю в Татарстане произошло 42 пожара

С 29 января по 4 февраля 2023 года в Татарстане произошло 42 пожара. Два человека погибли, трое пострадали. Пожарные спасли восьмерых жителей республики. Об этом сообщил Андрей Родыгин, начальник пресс-службы МЧС по Татарстану.



Чаще всего причиной пожара становилось нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов — 16 случаев. Восемь пожаров произошло из-за неправильного использования печей.

В 14 случаях возгорания случились из-за неосторожного обращения с огнем. Еще четыре пожара возникли по другим причинам.



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