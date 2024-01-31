В Казани стартовал демонтаж лифтов в надземных пешеходных переходах

В переходе у Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани рабочие начали демонтаж подъемных платформ. Такие работы на Оренбургском тракте — часть процесса по обновлению пешеходных переходов.



После демонтажа конструкций специалисты приступят к заливке бетонных шахт и установке новых лифтов. Всего в этом году в шести надземных переходах будет обновлено 13 подъемных устройств.

Новые лифты оборудуют теплыми шахтами. Ожидается, что они прослужат дольше и будут более комфортными в использовании. Всего на содержание искусственных сооружений и подъемных платформ на протяжении всего 2024 года из бюджета Казани выделят 160,5 млн рублей.

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Маргарита Головатенко