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Происшествия

За последние сутки в секторе Газа погибли 135 человек

23:41, 13.01.2024

За последние сутки 135 жителей сектора Газа погибли в результате боевых действий на территории палестинского анклава. Еще 312 человек получили ранения, сообщает местный Минздрав.

Всего с 7 октября в секторе Газа погибли 23 843 человека. Ранения различной степени тяжести получили 60 317 местных жителей.

В декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа завершится после уничтожения палестинского движения ХАМАС.

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Происшествия
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