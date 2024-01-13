За последние сутки в секторе Газа погибли 135 человек
За последние сутки 135 жителей сектора Газа погибли в результате боевых действий на территории палестинского анклава. Еще 312 человек получили ранения, сообщает местный Минздрав.
Всего с 7 октября в секторе Газа погибли 23 843 человека. Ранения различной степени тяжести получили 60 317 местных жителей.
В декабре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа завершится после уничтожения палестинского движения ХАМАС.
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