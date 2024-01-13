За 2023 год муфтият Татарстана реализовал восемь проектов для молодежи

В течение 2023 года Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) провело восемь проектов для молодежи. Их участниками стали 3854 молодых человека, рассказали в пресс-службе муфтията.

Среди ключевых инициатив ДУМ РТ по объединению мусульманской молодежи были Зимние и Летние форумы мусульманской молодежи, интеллектуальные поединки MuslimQuiz, проект для мужчин IMAN, проекты для женщин «Яшь килен» и «Затлы мәҗлес», а также экскурсии и походы.

Как подчеркнули в организации, мероприятия были направлены на развитие духовной и интеллектуальной культуры молодежи, укрепление семейных ценностей и чистоты мусульманских храмов. ДУМ РТ активно работает над созданием условий для гармоничного развития молодых мусульман и их интеграции в современное общество.



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Галия Гарифуллина