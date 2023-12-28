Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию снизится почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Абхазия с начала октября 2023 года по март 2024-го планирует поставить в Россию порядка 30 тысяч тонн мандаринов, что на 8 тысяч тонн меньше по сравнению с прошлым сезоном. Экспорт сократится на 21%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Краснодарскую таможню.

За три последних месяца Абхазия поставила в Россию 20 тысяч тонн мандаринов. В прошлом году было 25 тысяч.

В сутки в Россию завозят 700 тонн цитрусовых. Таможенный контроль проходят в среднем до 500 грузовых машин с сельхозпродукцией.

Напомним, Минфин России не поддержал установку нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже мандаринов и новогодних елок. В ведомстве решение объяснили тем, что снижение ставки не поможет гарантированно уменьшить стоимость товаров для конечного потребителя.

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Айрат Назипов