«Сарматмобиль» Равиля Гарифуллина попал в ДТП в Тверской области

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

В Тверской области на трассе М-10 «Сарматмобиль» Равиля Гарифуллина попал в ДТП и столкнулся с французской иномаркой Logan. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Равиль Гарифуллин рассказал, что сама машина — ВАЗ-2109 — ремонту не подлежит, но «Сармат» остался цел, потому что, по его словам, «наши ракеты делают на совесть».

Водитель французской иномарки объяснил, что за несколько мгновений до аварии у него взорвалась подушка безопасности и из-за этого он потерял управление, после чего произошло столкновение.

Оба водителя получили ушибы, обошлось без серьезных травм.



Этим летом в Казань приезжал «Сарматмобиль». Долгое время он простоял на площади Свободы, вызывая вопросы у жителей столицы Татарстана. Машина не раз была замечена во многих российских городах, в тот раз она приехала в Казань, предварительно заехав в Набережные Челны. Ее владелец — пилот Равиль Гарифуллин, координатор НОД по Татарстану и работник фонда «Волонтеры фронта», рассказал «Реальному времени» о том, в чем заключается цель данного проекта и как на него реагируют окружающие. Подробности — в нашем материале.



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Илина Хакимова