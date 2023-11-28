СМИ сообщили о перенесенном Михаилом Боярским инфаркте

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Первого канала» (архив)

Народный артист России Михаил Боярский перенес инфаркт. Сейчас он госпитализирован, сообщает RT.

— Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, — рассказал его сын депутат Госдумы Сергей Боярский.

Собеседник уточнил, что его отец находится в обычной палате.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Актер известен по своим ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сватовство гусара», «Куда он денется!», «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан». В этом году он объявил о завершении карьеры по возрасту и здоровью.

В июле 2021 года Михаила Боярского доставили с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Болезнь у артиста протекала в легкой форме.

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Айрат Назипов