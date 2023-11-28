СМИ сообщили о перенесенном Михаилом Боярским инфаркте
Народный артист России Михаил Боярский перенес инфаркт. Сейчас он госпитализирован, сообщает RT.
— Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, — рассказал его сын депутат Госдумы Сергей Боярский.
Собеседник уточнил, что его отец находится в обычной палате.
Актер известен по своим ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сватовство гусара», «Куда он денется!», «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан». В этом году он объявил о завершении карьеры по возрасту и здоровью.
В июле 2021 года Михаила Боярского доставили с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Болезнь у артиста протекала в легкой форме.
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