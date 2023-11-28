Новости общества

11:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Известия»: кабмин поддержал сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии

08:54, 28.11.2023
«Известия»: кабмин поддержал сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство поддержало законопроект, распространяющий некоторые социальные гарантии и трудовые льготы мобилизованных и служащих по контракту на добровольцев Росгвардии и членов их семей, сообщают «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Законопроект приняли в первом чтении еще в середине октября. Документ предлагает сохранение места работы за добровольцами Росгвардии на время службы по контракту и трудовые гарантии.

Супруги добровольцев с несовершеннолетними детьми получают преимущество остаться на месте работы в случае сокращения штата. Супругу добровольца запретят отправлять в служебные командировки без письменного согласия. Вводится запрет на привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, если они воспитывают детей до 14 лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также