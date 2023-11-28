«Известия»: кабмин поддержал сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство поддержало законопроект, распространяющий некоторые социальные гарантии и трудовые льготы мобилизованных и служащих по контракту на добровольцев Росгвардии и членов их семей, сообщают «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина.



Законопроект приняли в первом чтении еще в середине октября. Документ предлагает сохранение места работы за добровольцами Росгвардии на время службы по контракту и трудовые гарантии.

Супруги добровольцев с несовершеннолетними детьми получают преимущество остаться на месте работы в случае сокращения штата. Супругу добровольца запретят отправлять в служебные командировки без письменного согласия. Вводится запрет на привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, если они воспитывают детей до 14 лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко