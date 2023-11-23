НКНХ проводит дополнительные мероприятия по контролю за стоками предприятия

«Нижнекамскнефтехим» добровольно возместил ущерб в полном объеме, предприятие допускало сброс неочищенных стоков в реку Тунгучу. Ущерб природе в результате нарушения превысил 10 миллионов рублей. Об этом сообщила в личном телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как нам сообщили на предприятии, в реку Тунгучу попадают стоки из ливневой канализации, а также дождевые, талые и продувочные воды, которые ливневая канализация не позволяет отвести. Перед попаданием в водоем вода проходит механическую очистку в буферных прудах, которые представляют собой каскад из двух водоемов, расположенных в русле Тунгучи. В общем объеме стоков предприятия они составляют не более 8%.

На предприятии дополнительно усилили контроль за качеством очистки и перенаправили большую часть потока на биологические очистные сооружения, где проходит очистку до установленных норм основной объем промышленных стоков предприятия. Кроме того, в рамках соглашения о взаимодействии с Росприроднадзором реализуют природоохранные проекты с инвестициями порядка 7 миллиардов рублей.