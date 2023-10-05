В Татарстане наказали главу сельского поселения после жалоб жителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Мензелинском районе Татарстане оштрафовали главу Николаевского сельского поселения за нарушение рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает врио старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

В надзорное ведомство с жалобами обратились местные жители. После этого прокуратура провела проверку и нашла нарушения.

— Установлено, что поступившие обращения рассматриваются муниципалитетом в нарушение установленного 30-дневного срока. Кроме того, дни и часы приема граждан главой поселения до сведения граждан не доведены, график приема не установлен, — уточнили в ведомстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Постановлением мирового судьи главе назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

На эту же сумму в августе оштрафовали главу исполкома Нурлатского района Татарстана. Его наказали из-за несвоевременного ответа администрации заявителю. По закону на письменное обращение заявителя должны были ответить в течение 30 дней со дня его регистрации. Однако ответ последовал с опозданием.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов