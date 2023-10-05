В Татарстане наказали главу сельского поселения после жалоб жителей
В Мензелинском районе Татарстане оштрафовали главу Николаевского сельского поселения за нарушение рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает врио старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.
В надзорное ведомство с жалобами обратились местные жители. После этого прокуратура провела проверку и нашла нарушения.
— Установлено, что поступившие обращения рассматриваются муниципалитетом в нарушение установленного 30-дневного срока. Кроме того, дни и часы приема граждан главой поселения до сведения граждан не доведены, график приема не установлен, — уточнили в ведомстве.
Постановлением мирового судьи главе назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
На эту же сумму в августе оштрафовали главу исполкома Нурлатского района Татарстана. Его наказали из-за несвоевременного ответа администрации заявителю. По закону на письменное обращение заявителя должны были ответить в течение 30 дней со дня его регистрации. Однако ответ последовал с опозданием.
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