В Казани задержали мигранта — приверженца нацистской идеологии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оперативники ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД по Татарстану задержали в Казани 35-летнего гражданина из ближнего зарубежья — приверженца нацистской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по республике.

На теле задержанного в области правого плеча обнаружена татуировка в виде запрещенной символики, наличие которой мужчина объяснил личной симпатией к нацистской идеологии. Кроме этого, сотрудниками правоохранительных органов установлен факт незаконного осуществления им трудовой деятельности на территории страны.

По решению Ново-Савиновского районного суда Казани он признан виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента». Задержанному пришлось выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей, после чего он был выдворен за пределы России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в столице Татарстана к административной ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики привлекли 51 человека. Напомним, это максимальный показатель за последние пять лет.



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Максим Кокунин