В Казани к ответственности за демонстрацию нацистской символики привлекли максимальное за пять лет число лиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в столице Татарстана к административной ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики привлеки 51 человека. Это максимальный показатель за последние пять лет, сообщил на XXI сессии Казгордумы IV созыва начальник управления МВД России по Казани Надир Закиров.



По его словам, в городе за прошлый год выявили 18 преступлений экстремисткой и террористической направленности. Пять уголовных дел по этой категории направлено в суд.

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Напомним, за 2022 год в Казани зарегистрировали 23 225 преступлений. Это на 1% больше, чем в 2021-м. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и мошенничеств. В суд направили дела свыше чем по 9 тысячам преступлений.



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Татьяна Демина