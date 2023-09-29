Рустам Минниханов встретился с и.о. министра иностранных дел Афганистана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в казанском Кремле встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир-Ханом Моттаки, прибывшим в столицу Татарстана для участия в пятом заседании Московского формата консультаций по Афганистану, сообщает пресс-служба раиса республики.



В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в рамках российско-афганских отношений. Рустам Минниханов отметил, что на сегодняшний день важно создать условия для поступательного развития, а также решение гуманитарных вопросов.

Раис республики упомянул о возглавляемой им по поручению президента России Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Среди ее основных задач — всемерное содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, налаживание экономического сотрудничества, расширение партнерства молодежных и общественных организаций. Татарстан активно взаимодействует с исламским миром и странами ОИС.

Амир-Хан Моттаки сообщил, что современный Афганистан имеет высокий потенциал для экономического сотрудничества, а также в сфере торговли и инвестиций.

В Казани проходит пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. В работе форума принимают участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки, а также делегации Саудовской Аравии, Катара, Китая, ОАЭ и Турции.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана, Давид Абдуллин