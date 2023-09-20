В Казани организовали проверку после смертельного наезда поезда на студента

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на пешеходном переходе через железнодорожные пути на 6 пк 23 км станции «Ометьево» ГЖД пассажирский поезд насмерть сбил студента одного из местных вузов. По предварительным данным, происшествие случилось ночью 20 сентября около 00.20.



Машинист поезда пытался предотвратить наезд — он применил экстренное торможение и подавал громкий сигнал, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Следователи организовали проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в мае 2023 года в Казани поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. По данному факту возбудили уголовное дело.



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Татьяна Демина