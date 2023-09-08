Между Казанью и киргизским городом Каракол могут запустить прямой авиарейс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил запустить рейсы между Казанью и Караколом мэру киргизского города Чингизу Бапаеву. Последний заявил, что в Караколе планируют завершить строительство аэропорта в октябре.

Также градоначальник обсудил деятельность муниципалитетов и сотрудничество с 10 мэрами Киргизии.

— То, что вы увидели у нас, — мы прошли эту дорогу за десятилетия. Мы приводили в порядок нормативную базу, прописывали единые правила по регламенту, благоустройству. Приезжайте, присылайте представителей. И мы до вас тоже доедем, — обратился он к собеседникам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе открылся новый рейс из Казани в Киров. К его выполнению приступила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Рейсы выполняются три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

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Айрат Назипов